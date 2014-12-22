Екатерина Жаркова — русская фотомодель plus size моды

Катя Жаркова (Katya Zharkova) является пышной моделью размера плюс из России. Она родилась в Минске 30 октября 1981 года, затем всей семьёй они переехали в небольшой город под названием Смоленск, а рост карьеры начался уже в Москве. Катя начала работать моделью в возрасте 14 лет. Окончила Московский университет культуры и искусств в качестве телевизионного продюсера, после чего успела попробовать себя в качестве актрисы, сыграв роли в нескольких телесериалах, была продюсером некоторых проектов на телеканале Муз-ТВ, а также ведущей нескольких шоу на телевидении.

В начале 2000-х годов она появлялась в ряде малых Российских модных изданиях, пока её не заметил главный редактор журнала «Cosmopolitan». В 2006 году Катя была первой моделью размера плюс, появившейся в ноябрьском выпуске Российского Cosmopolitan.

На всём этом Катя решила не останавливаться, и в 2010 году уехала в Лос-Анджелес, там она подписала контракт с агентством Вильгельмина, а через какое-то время перебралась в Нью-Йорк. В США она работала с «Avenue», «Silver Jeans», «MC Patterns», «Ulla Poken», «Forever 21», «Pure Energy», «Cabi», «Macys», и «Fashion To Figure».

Мировой сенсацией стала фотосессия Жарковой для популярного журнала «PLUS Model» январского номера 2012 года, для которого она снялась в обнажённом виде, и где было показано сравнение модели размера плюс с моделью стандартных форм, а до этого в 2011 году в том же журнале, но уже в ноябрьском выпуске, было опубликовано интервью с Катей Жарковой, и небольшая фотосессия с ней. В сентябре 2013 года её приглашает бренд Marina Rinaldi в Милан в качестве одной из лиц новой коллекции под названием «Women Are Back», где она снова беззастенчиво обнажила своё тело. После чего, по приглашению крупного Российского веб-сайта для женщин, в интервью Катя сказала, что будет вести борьбу с чрезмерным использованием методов ретуширования в программе Photoshop, которые приводят к изображению резко искаженных форм тела и черт лица.

Жизнедеятельность Екатерины Жарковой была очень обширной в разной отрасли, но всё же главным её направлением в карьерном развитии, набирающее популярность во всём мире, стало направление в качестве модели размера плюс, в котором она легко доказала, что стандарты моды 90-60-90 не являются единственным эталоном женской красоты.